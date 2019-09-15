بالصور: الشرطة الإسرائيلية تكمل استعداداتها ليوم الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
استكملت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد استعداداتها اللازمة ليوم الانتخابات، لاختيار أعضاء (كنيست) 22، المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
استكملت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد استعداداتها اللازمة ليوم الانتخابات، لاختيار أعضاء (كنيست) 22، المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وسيتنشر نحو 19 ألفاً من أفراد الشرطة والمتطوعين في محيط مراكز الاقتراع لضمان الأمن العام وحق الناخب في الإدلاء بصوته بصورة ديمقراطية وبمقتضى القانون، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وأوضحت الشرطة أنها لن تسمح لأية جهة بعرقلة سير الانتخابات والمساس بنزاهتها.
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