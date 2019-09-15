بالصور: الشرطة الإسرائيلية تكمل استعداداتها ليوم الانتخابات





وسيتنشر نحو 19 ألفاً من أفراد الشرطة والمتطوعين في محيط مراكز الاقتراع لضمان الأمن العام وحق الناخب في الإدلاء بصوته بصورة ديمقراطية وبمقتضى القانون، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأوضحت الشرطة أنها لن تسمح لأية جهة بعرقلة سير الانتخابات والمساس بنزاهتها.









رام الله - دنيا الوطناستكملت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد استعداداتها اللازمة ليوم الانتخابات، لاختيار أعضاء (كنيست) 22، المقررة يوم الثلاثاء المقبل.