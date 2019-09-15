نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية التونسية تبلغ 16% حتى منتصف النهار

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت لجنة الانتخابات التونسية في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأحد: إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بلغت 16% مع انتصاف النهار.



وبدأ التونسيون صباح يوم الأحد التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) من العاصمة تونس المطلة على البحر المتوسط إلى غابات الفلين في الشمال الغربي والبلدات التي تعمل بالتعدين في الداخل وقرى المنطقة الصحراوية جنوبا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



يتبع..