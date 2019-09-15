الاتحاد الأوروبي يحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي بعد الهجمات على "أرامكو"

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رام الله - دنيا الوطنحذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد الهجمات على المعملين التابعين لـ"أرامكو" في السعودية.وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد، فردريكا موغيريني: إن الهجوم على المنشأتين التابعتين لـ "أرامكو" يقوّض العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار.