الاتحاد الأوروبي يحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي بعد الهجمات على "أرامكو"
رام الله - دنيا الوطن
حذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد الهجمات على المعملين التابعين لـ"أرامكو" في السعودية.
وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد، فردريكا موغيريني: إن الهجوم على المنشأتين التابعتين لـ "أرامكو" يقوّض العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار.
حذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد الهجمات على المعملين التابعين لـ"أرامكو" في السعودية.
وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد، فردريكا موغيريني: إن الهجوم على المنشأتين التابعتين لـ "أرامكو" يقوّض العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار.
يتبع..
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