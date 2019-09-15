بيان اجتماع "التعاون الإسلامي" يرفض ويدين بشدة إعلان نتنياهو بشأن غور الأردن

اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البيان الختامي لاجتماع منظمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، رفضه المطلق وإدانته الشديدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.



وأكد البيان مجدداً على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو: إن تل أبيب ستطبق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، حالما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في (كنيست).



ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن نتنياهو في اجتماع الحكومة الأسبوعي: "لقد عينت فريق عمل برئاسة المدير التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة؛ لوضع مخطط تطبيق السيادة".



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه في حال نجاحه في الانتخابات الإسرائيلية، سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، ومناطق شمال البحر الميت، والتي تعد أراضٍ فلسطينية محتلة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.