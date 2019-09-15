بيان من (أونروا) بشأن الاعتداء على إحدى معلماتها بغزة



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "على ما يبدو، فإن أفراد من عائلتها قد نفّذوا هذا الاعتداء عند بوابة المدرسة عندما كانت في طريقها للخروج".



وأضافت: أن (أونروا) تشعر بقلق شديد إزاء العدد المتزايد من حالات العنف ضد موظفيها، مشددة على أنها مصممة على بذل كل الجهود لشعور موظفيها وموظفاتها بالأمان والحماية أثناء تأديتهم لعملهم.



وأردفت: "بشكل عام، يصل العنف ضد الأشخاص المستضعفين، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى مستويات تنذر بالخطر في غزة، وإننا ندعو جميع السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير المناسبة التي تهدف إلى منعها.



وشددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على أنه يجب أن يتم بذل قصارى "جهدنا لتنفيذ التعهدات والمبادئ العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال".



وكانت "دنيا الوطن" انفردت اليوم الأحد بتفاصيل حادثة الاعتداء على المعلمة عبر الرابط التالي:



"إسراء غريب" أخرى في غزة.. الرواية الكاملة لاختطاف مُعلمة والاعتداء عليها من قبل عائلتها



وأضافت: أن (أونروا) تشعر بقلق شديد إزاء العدد المتزايد من حالات العنف ضد موظفيها، مشددة على أنها مصممة على بذل كل الجهود لشعور موظفيها وموظفاتها بالأمان والحماية أثناء تأديتهم لعملهم.وأردفت: "بشكل عام، يصل العنف ضد الأشخاص المستضعفين، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى مستويات تنذر بالخطر في غزة، وإننا ندعو جميع السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير المناسبة التي تهدف إلى منعها.وشددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على أنه يجب أن يتم بذل قصارى "جهدنا لتنفيذ التعهدات والمبادئ العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال".وكانت "دنيا الوطن" انفردت اليوم الأحد بتفاصيل حادثة الاعتداء على المعلمة عبر الرابط التالي:

رام الله - دنيا الوطنأدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بشدة الاعتداء الذي ارتكب بحق إحدى معلماتها أمس السبت في منطقة غرب غزة.