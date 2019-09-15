وزارة الاتصالات: بدء الترتيبات لإعداد سياسة وطنية للتحول الرقمي







رام الله - دنيا الوطنأكد د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بدء الترتيبات لإعداد سياسة وطنية للتحول الرقمي، لما يشكله من أهمية وتأثير على كافة القطاعات، جاء ذلك خلال لقائه مع الخبير الدكتور يوسف صباح من جامعة القدس المفتوحة بناء على طلب الوزارة للاسكوا بتخصيص خبير في هذا المجال، بحضور المهندس فادي مرجانة القائم بأعمال الحكومة الإلكترونية وم. رامي جابر مدير دائرة الدعم والاستشارة اليوم الأحد.وأشار الوزير الى ضرورة تشكيل فريق وطني من كافة المؤسسات ذات العلاقة والإختصاص بما يشمل القطاع الحكومي والأكاديمي والخاص والأهلي لإعداد سياسة وطنية للتحول الرقمي بناء على أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية وبما يتلاءم مع الوضع الفلسطيني.واعتبر أن إعداد السياسة الوطنية سيتم بصورة تشاركية جماعية من كافة الاطراف الفاعلة في المجال من خلال عقد ورش عمل، حيث سيشارك فيها خبراء وعاملين في المجال لأخذ التغذية الراجعة منهم للوصول الى أفضل وثيقة سياسات ممكنة.