متحدثون دوليون ورياديون يشاركون بـ"المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة"





وأضاف، أن حضور ومشاركة السيد ميريك دوسيك رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد اهتمام البروفيسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومؤلف كتاب "الثورة الصناعية الرابعة" بالمؤتمر، كما أن حجم الحضور الأوروبي والدولي دليل أيضاً على مدى الاهتمام بفعاليات المؤتمر الذي يوفر للمرة الأولى في فلسطين منصة للتشبيك المباشر على أرض الوطن ما بين الرياديين الفلسطينيين والمؤسسات والشركات الأوروبية والدولية.



وتتطلع وزارة الريادة والتمكين إلى أن يكون المؤتمر بمثابة منصة لإطلاق خطة الوزارة لتمكين البيئة الحاضنة للريادة في فلسطين، وتعريف المؤسسات الأوروبية والمستثمرين على أفكار ومشاريع الرياديين الفلسطينيين، وتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين، وتعزيز موقع فلسطين على خارطة الريادة الدولية.



فيما تسعى "جلوبال شيبرز فلسطين" من خلال تنظيم المؤتمر الذي يحمل عنوان "تمكين البيئة الريادية"، إلى توفير بيئة مواتية لاحتضان رياديي الأعمال في فلسطين، وتمكين الشباب الفلسطيني من الرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة، من أجل توفير حاضنة قوية لهم على المستويين المحلي والعالمي.



وستتناول جلسات المؤتمر عدداً من المواضيع والقضايا حول الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد المعرفي، وغيرها من القضايا التي تمس آفاق الريادة في فلسطين، إلى جانب عرض تجارب الرياديين الفلسطينيين أمام ممثلي المؤسسات الريادية والشركات والصناديق الاستثمارية الأوروبية.



ويضمّ مجتمع جلوبال شيبرز في فلسطين 50 عضوًا شابًا موزعين في أربعة مراكز هي القدس الشرقية وغزة ورام الله ونابلس، وهم أعضاء نشطون يتطلعون إلى بث روح الريادة في مجتمعهم.





وأوضحت الريادية أماني أبو طير، مؤسسة شركة (WAZZA) لتكنولوجيا الذكاء الصناعي في التعليم، وإحدى أعضاء جلوبال شيبرز فلسطين؛ "لقد عقدنا العزم على خوض هذا التحدي لتنظيم المؤتمر الدولي الأول في فلسطين للريادة، لاسيما مع الدعم المنقطع النظير الذي تلقيناه من وزارة الريادة والتمكين، وانبثقت إرادتنا لتنظيم هذا المؤتمر من شعورنا بأن أصوات الشركات الناشئة في فلسطين لم تُسمع بعد، ونادراً ما نحظى باهتمام مستثمرين وشركات تكنولوجيا بالرياديين في فلسطين.









وللمرة الأولى يستقطب هذا المؤتمر شركات دولية جادة إلى ملعبنا الفلسطيني، ونحن واثقون أن المستثمرين والشركات العالمية سينبهرون بما سيرونه ويسمعونه من الرياديين الفلسطينيين".



بدوره، عبّر راتب الرابي، القيّم على فرع جلوبال شيبرز في القدس الشرقية، عن فخره بتنظيم هذا المؤتمر في فلسطين، وقال "نحن ممتنون لدعم دولة د. محمد اشتية رئيس الوزراء، والحكومة الفلسطينية، ومعالي المهندس أسامة السعداوي وزير الريادة والتمكين، إضافة إلى دعم قيادة مؤسسة جلوبال شيبرز العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة هبرت بوردا ميديا، والبنك الدولي، والقطاع الخاص الفلسطيني، وقبل كل ذلك دعم واهتمام الرياديين الشباب في فلسطين".



وينعقد المؤتمر بشراكة رئيسية من بنك فلسطين، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي، وشركة اتحاد المقاولين CCC، وشركة مايكروسوفت، وبرعاية مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وشركة بال باي، والبنك الإسلامي العربي، بالإضافة إلى مشاركة شركة كريم كداعم للمؤتمر.



ويحظى المؤتمر بمشاركة رياديين فلسطينيين من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات الشريكة في قطاع الريادة والتكنولوجيا، كما سيشارك في المؤتمر وفد رفيع المستوى من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وممثلين عن مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي، ومسؤولون ومدراء تنفيذيون من شركات وصناديق استثمارية كبرى من أوروبا مثل (Orange و Dell و Youplus Inc.، و Vito Ventures).



رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية وبمشاركة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تنطلق أعمال المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة يوم الثلاثاء المقبل؛ السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، في قصر المؤتمرات في بيت لحم، حيث تشرف وزارة الريادة والتمكين على تنظيم المؤتمر بالشراكة مع فروع جلوبال شيبرز في فلسطين المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).وأكد المهندس أسامة السعداوي، وزير الدولة للريادة والتمكين، أن المؤتمر سيشكل قفزة في عالم ريادة الأعمال، لا سيما أنه يشهد مشاركة دولية متميزة، وحضور حوالي 200 من الخبراء والشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الريادية الأوروبية والدولية، بالإضافة إلى 200 مشارك من الرياديين الفلسطينيين ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والشركات الفلسطينية.