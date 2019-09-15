المستشار براك: نقود جهود إنجاز استراتيجية وطنية تشاركية لمكافحة الفساد

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور أحمد براك، أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لدعم وتسريع إقرار عدد من القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وأهمها إقرار حق الحصول على المعلومات، ونظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ومواصلة العمل لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة المؤسساتية.جاء ذلك، خلاله إستقباله لمدير عام مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الدكتور عمر رحال في مكتبه بمقر الهيئة، بحضور ممثلين عن الطرفين، اليوم الأحد 15 أيلول/ سبتمبر 2019.واشار المستشار براك إلى مواصلة الهيئة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، مؤكداً على أن إنجاز الاستراتيجية يستند على مبدأ التشاركية المؤسساتية وقال: "الاستراتيجية طموحة وقابلة للتطوير، وتلامس الواقع الفلسطيني وتلبي احتياجاته وتعمق المشاركة الجماعية في محاربة الفساد ودرء مخاطره.وأكد المستشار براك أن مركز "شمس" يعتبر من المراكز الفاعلة والمهمة في المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع المركز من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة وتنفيذ عدد من الورشات التدريبية المتخصصة، والتي تحقق أهداف الجانبين في تعزيز جهود مكافحة الفساد.بدوره، شكر رحال هيئة مكافحة الفساد على انفتاحها أمام مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن المركز يمتلك رؤية جادة لشراكة حقيقية مع الهيئة تنعكس إيجابياً على أرض الواقع.واضاف قائلاً: "على مؤسسات المجتمع المدني، أن تتعاون مع الهيئة ومساعدتها بكل إمكانياتها لتجسيد الشراكة الحقيقية على أرض الواقع، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني".وأثنى رحال على عمل هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها، مؤكداً أنها واحدة من أهم المؤسسات الوطنية، التي تسعى دائماً لخدمة الشعب الفلسطيني.