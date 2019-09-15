







رام الله - دنيا الوطناستقبلت كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين، في يومها الأول طلبتها الجدد، مبارِكة تفوقهم في الثانوية العامة وقبولهم بالكلية، حيث كان في استقبالهم، الاستاذ الدكتور محمد ابو شقير، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور ناجي شعت، عميد الكلية، والدكتور عبد الله ابو معمر، رئيس القسم، والأستاذة وفاء أبو ناصر، مديرة الكلية، والدكاترة المحاضرين بالكلية، ومجموعة من طلاب الكلية.بدوره، هنأ أبو شقير، الطلبة الجدد بمناسبة التحاقهم بالجامعة وبداية العام الدراسي الجديد، ونقل لهم ترحيب ومباركة الأستاذ الدكتور سالم صباح، رئيس الجامعة، مشيراً إلى أهمية لوائح النظام الأكاديمي للجامعة، العمل بالجامعة.ومن جهته، رحب عميد الكلية بالطلبة الجدد، مشيداً بالهيئة التدريسية وكوادرها المميزة، وشرح لهم نظام الكلية وأقسامها، وعياداتها.وفي السياق ذاته، أشاد أبو معمر، بالطلاب وباختيارهم لهذا التخصص، داعياً الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، ومتابعة التقنيات الحديثة، والاطلاع على كل ما هو جديد، والاهتمام بما يتطلبه سوق العمل والسعي للإبداع فيه؛ مشيراً إلى أن الدراسة اليوم أصبحت أسهل بما يوفره القسم من عيادات ومعامل ومصادر تعليمية ومراجع علمية بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق.وفي ختام اللقاء، تم عمل جولة تعريفية للطلبة الجدد إلى أقسام ومعامل وعيادات الكلية، وأخذ صورة تذكارية للطلبة.