وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

رام الله - دنيا الوطنشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر (أمان) السنوي 2019 حول حوكمة قطاع الاتصالات، والذي عقدته شبكة (أمان) في قاعة سيدار في غزة بالتزامن مع المحافظات الشمالية، بحضور لفيف من الأكاديميين والمختصين في مجال قطاع الاتصالات.وتحدث مدير عام التراخيص بالوزارة م. زياد الشيخ ديب، عن دور الوزارة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمساهمة في تطوير البيئة التنظيمية والفنية والقانونية ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أقصىاستفادة ممكنة في ظل الوضع الحالي المعقد.وقال الشيخ ديب: إن قطاع الاتصالات يشكل نافذة حرة للشعب الفلسطيني على العالم الخارجي، موضحاً أن الوزارة تسعى بكل جهدها من أجل تعزيز دور هذا القطاع في المجتمع الفلسطيني، ليشكل داعماً رئيسياً للاقتصاد وأداة لتسريع التنمية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديميةوالنقابات المهنية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف خلق بيئة تكنولوجية متقدمة ومتناغمة مع تطور قطاع الاتصالات مبنية على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة وتخضع للرقابة الداخلية والخارجية والمجتمعية.واستعرض الشيخ ديب، أهم سياسات وتعليمات الوزارة في قطاع الاتصالات، وخاصة في مجال تحسين جودة الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني بتقنيات مختلفة ومتطورة حيث تم تنظيم استخدام البنية التحتية لشبكات الاتصالات وشركات الإنترنت وإصدار تعليمات شكاوي خدمات وإصدار تعليمات لمزودي خدمات الحوسبة السحابية وتعليمات تنظيم تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي عبر تقنية (wifi) وإصدار تعليمات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات، كما تم إصدار معاير تقييم الحملات والعروض الترويجية لخدمات الهاتف الخليوي.وبين الشيخ ديب، أن الوزارة تصدر تقارير دورية عن واقع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، حيث تستعرض هذه التقارير أهم المؤشرات والاحصائيات حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويرها ومقارنتها مع دول الجوار .واستعرض جهود الوزارة في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وازدهاره وتطوير العلاقة بين مؤسسات القطاع المختلفة، وصولاً للبيئة الاستثمارية الملائمة.واستعرض الشيخ ديب أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينا أنه تم منع إدخال أجهزة ومعدات الجيل الثالث من قبل الاحتلال، إضافة إلى عدم السماح باستخدام ترددات الجيل الثالث في قطاع غزة، وعدم توفر بعض الأدوات المستخدمة في تركيب الأجهزة والمعدات "مثل جهاز تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية" وجهاز تحليل الطيف الترددي.