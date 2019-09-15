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مقتل مجموعة مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية شمالي سيناء

مقتل مجموعة مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية شمالي سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل مجموعة مسلحة بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، كانت تستعد لتنفيذ عملية مستهدفة نقاطاً للجيش والشرطة.

وأشارت الداخلية المصرية في بيان لها إلى رصد تواجد تلك العناصر المسلحة داخل إحدى السيارات بذات النطاق، وذلك حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف البيان: "فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعاً، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية، وكمية من الذخائر، بالإضافة لسلاح ميري تم الاستيلاء عليه عقب قيام المجموعة المسلحة بقتل أحد أفراد الشرطة بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2018".

وبحسب البيان، تبين أن السيارة المضبوطة، مبلغ بسرقتها بالإكراه من أحد المواطنين، كما أسفر التعامل مع العناصر المسلحة عن إصابة أحد الضباط المشاركين بالمأمورية، بطلق ناري وعدة شظايا. 

كما أشار بيان الداخلية إلى تواجد أحد العناصر المسلحة بذات النطاق، يدعى أحمد عادل محمد سعيد (أبو حمزة)، حيث تمت محاصرته بمكان اختبائه، والذي قام بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال اقترابها منه، مما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطين وأحد الأفراد.

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