بسبب انتخابات (كنيست).. قرار إسرائيلي بشأن معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء





وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في القطاع، رائد فتوح في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الاحتلال قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء المقبل 17/9/2019، بسبب انتخابات (كنيست) الإسرائيلي.





وتقام يوم الثلاثاء انتخابات (كنيست) الثاني والعشرين، وسط منافسة شديدة بين حزبي (الليكود) برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو و(أزرق- أبيض)، برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس.

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق (معبر كرم أبو سالم)، أقصى جنوب شرق قطاع غزة، يوم الثلاثاء المقبل، بسبب الانتخابات الإسرائيلية.