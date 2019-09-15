شؤون فلسطينية

بسبب انتخابات (كنيست).. قرار إسرائيلي بشأن معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء

بسبب انتخابات (كنيست).. قرار إسرائيلي بشأن معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء
معبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق (معبر كرم أبو سالم)، أقصى جنوب شرق قطاع غزة، يوم الثلاثاء المقبل، بسبب الانتخابات الإسرائيلية.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في القطاع، رائد فتوح في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الاحتلال قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء المقبل 17/9/2019، بسبب انتخابات (كنيست) الإسرائيلي.

وتقام يوم الثلاثاء انتخابات (كنيست) الثاني والعشرين، وسط منافسة شديدة بين حزبي (الليكود) برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو و(أزرق- أبيض)، برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس.

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