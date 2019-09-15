اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية بشكل خاص في منطقة وادي الأردن؛ لمناقشة قضية واحدة تتعلق ببحث وتشجيع إقامة مستوطنة جديدة بالمنطقة.



وبحسب "قناة 12" الإسرائيلية، فإنه سيتم بحث إنشاء مستوطنة سيطلق عليها اسم "أريحا ميفو".



وبيّنت المصادر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيطلب من الوزراء التصويت لصالح القرار، وذلك على الرغم من أن المحكمة العليا، تعارض هذه الخطوة، بسبب توقيتها القريب من الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.