مُقرّبة من عائلة غريّب: النيابة لم تُوجه اتهاماً لريهام.. وهي تعيش بحالة صعبة

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكدت سهير فراج، مديرة تنمية وإعلام المرأة في بيت لحم، أن النيابة العامة، استجوبت أكثر من 60 شخصاً، حيث إنها شعرت بأنها ليست متعلقة بما يسمى شرف العائلة، وبالتالي لا يمكن توجيه أصابع الاتهام لريهام غريب ابنة عم اسراء.



وقالت فراج لقناة "دنيا الوطن": "النيابة لم توجه أي اتهام لريهام، وبالتالي اتخاذ الأحكام بعيداً عن القانون، نصبح بقانون الغاب".



وأضافت: "التسجيلات المنشورة مختلفة، حيث عند آخر دقائق قليلة من الفيديو، يختلف الأمر، والتسجيلات بين إسراء وريهام حقيقية، ولكن لا نعلم هل هي سبب قتل إسراء أم لاء".



وتابعت فراج بقولها: "تبعات الجريمة دائماً على كل الأطراف، فتبعات الجريمة، كانت على إسراء بشكل أكبر، بالإضافة إلى أن العائلة قتلت إسراء ودمرت نفسها، وهناك جهة سيرتها على كل لسان".



وأشارت فراج، إلى أن العائلة تعيش بواقع صعب جداً، لافتة إلى أن ريهام اعتبرت نفسها بأنها ظلمت، وبالتالي هي تعاني كثيراً، مشددة على ضرورة عدم جعل الفتاة ريهام ضحية عنف أخرى.