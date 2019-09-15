شؤون فلسطينية

المالكي: حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

المالكي: حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي: إنه حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.

جاء ذلك، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي في الرياض، مضيفاً: "علينا اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي".

ويأتي الاجتماع الطارئ للتعاون الإسلامي، بدعوة من السعودية لبحث التهديدات الإسرائيلية في فلسطين، وتحديداً بعد تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتناهو، حول نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في حال نجاحه في الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: إن الاجتماع الطارئ للتعاون الإسلامي يعكس محورية ومركزية القضية الفلسطينية.

يتبع..

أخبار ذات صلة

تنفيذية المنظمة: القيادة ستعتبر الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال قد انتهت

تنفيذية المنظمة: القيادة ستعتبر الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال قد انتهت

كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في يومها الأول

كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في يومها الأول

وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

فيصل: دعوات التهجير ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا بل الصمود لجانب أبناء المخيمات

فيصل: دعوات التهجير ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا بل الصمود لجانب أبناء المخيمات

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

ارزيقات: لا نعترف بمصطلح &#34;القتل على خلفية الشرف&#34;

ارزيقات: لا نعترف بمصطلح "القتل على خلفية الشرف"

أبو جيش: سنعمل على بناء جامعة للتدريب المهني لتطوير منظومة القطاع المهني

أبو جيش: سنعمل على بناء جامعة للتدريب المهني لتطوير منظومة القطاع المهني

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في يومها الأول

كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في يومها الأول

وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

فيصل: دعوات التهجير ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا بل الصمود لجانب أبناء المخيمات

فيصل: دعوات التهجير ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا بل الصمود لجانب أبناء المخيمات

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

أبو جيش: سنعمل على بناء جامعة للتدريب المهني لتطوير منظومة القطاع المهني

أبو جيش: سنعمل على بناء جامعة للتدريب المهني لتطوير منظومة القطاع المهني

نادي الأسير: أوضاع صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام

نادي الأسير: أوضاع صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام

الهباش يُشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

الهباش يُشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

منوعات

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: &#34;أصر على تصوير هذا المشهد&#34;

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: "أصر على تصوير هذا المشهد"

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ&#34;خيانة الأمانة&#34;

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ"خيانة الأمانة"

نجمة لبنانية تفوز بجائزة &#34;أفضل ممثلة عربية&#34; لعام 2019.. من هي؟

نجمة لبنانية تفوز بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2019.. من هي؟

وصية سيمون أسمر... هذا ما أراده بعد مماته

وصية سيمون أسمر... هذا ما أراده بعد مماته

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

عربي

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لم يثبت شراء أصوات ناخبين

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لم يثبت شراء أصوات ناخبين

العراق يَنفي استخدام أراضيه لمهاجمة مُنشآت نفطية سعودية

العراق يَنفي استخدام أراضيه لمهاجمة مُنشآت نفطية سعودية

مقتل مجموعة مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية شمالي سيناء

مقتل مجموعة مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية شمالي سيناء

قرقاش: الهجوم على &#34;أرامكو&#34; يطال أبو ظبي أيضاً

قرقاش: الهجوم على "أرامكو" يطال أبو ظبي أيضاً