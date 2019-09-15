المالكي: حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

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رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي: إنه حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.جاء ذلك، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي في الرياض، مضيفاً: "علينا اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي".ويأتي الاجتماع الطارئ للتعاون الإسلامي، بدعوة من السعودية لبحث التهديدات الإسرائيلية في فلسطين، وتحديداً بعد تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتناهو، حول نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في حال نجاحه في الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء.من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: إن الاجتماع الطارئ للتعاون الإسلامي يعكس محورية ومركزية القضية الفلسطينية.