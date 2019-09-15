شؤون فلسطينية

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة
القيادي في حركة حماس مشير المصري
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، مشير المصري، أن القضاء الفلسطيني، حسم قراره بعدم شرعية السيد محمود عباس من خلال المحكمة الدستورية المختصة، مشيراً إلى أنه مُنتهي الولاية منذ 10 سنوات، وبات اليوم مغتصباً للسلطة، ومنقلباً على إرادة الشعب الفلسطيني.

وقال النائب المصري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: "إن السيد محمود عباس بات اليوم باطل دستورياً ووطنياً فهو في ذات الوقت الذي يفقد دستوريته الشرعية، فقد دستوريته الوطنية من خلال ممارساته البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواءً من خلال تشدقه بالتنسيق الأمني، واعتباره مقدساً مع
الاحتلال في مقابل محاربته للمقاومة وملاحقته للمجاهدين".

وعبر النائب المصري عن رفضه واستنكاره لانحياز عباس لأسرى الاحتلال، بدلاً من انحيازه لأسرى الشعب الفلسطيني، وما لقاؤه مع عائلة منغستو إلا دليل على ولائه الفج للاحتلال على حساب شعبنا وأسراه البواسل، مؤكداً أن من يتضامن مع أسرى الاحتلال على حساب أسرى شعبه لا يستحق أن يكون رئيساً.

واستنكر النائب المصري ممارسات عباس بحق الموظفين بما في ذلك موظفو حركة فتح، الذين يحاول ابتزازهم بلقمة عيشهم فضلاً عن العقوبات أو الإجراءات العقابية التي يفرضها على غزة، كخدمة مجانية للاحتلال.

وأوضح النائب المصري، أن عباس ليس أمامه إلا الرحيل وليس أمام شعبنا الفلسطيني إلا الدفع والمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني؛ ليعبر شعبنا عبر إرادته الانتخابية عن اختياره للقيادة المقبلة، التي تستحق ان تحمل أعباء مشروع التحرير، وشعبنا يواجه هذه التحديات الكبرى التي تمر بها قضيته العادلة.

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