ارزيقات: لا نعترف بمصطلح "القتل على خلفية الشرف"





وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": "نحن نتعامل مع كل جريمة قتل، على أنها جريمة قتل، ونسعى لإلقاء القبض على كل من ارتكب جريمة قتل، ولن نتعامل على أنها جريمة شرف أو غير ذلك".





وفيما يتعلق بملف المواطنة إسراء الغريب، قال ارزيقات: الملف برمته لدى النيابة العامة، والنائب العام تحدّث في مؤتمر صحفي وأوضح كافة التفاصيل، وكل الملف موجودة لدى النيابة.



وفي سؤال حول اهتمام الشرطة بقضايا المرأة، قال ارزيقات: نحن في الشرطة لدينا إدارة تسمى إدارة حماية الأسرة، والتي تتعامل مع قضايا النساء اللاتي تتعرضن للتعنيف.



وشدّد على أن هذه الإدارة لها أفرع في كافة المحافظات، ومهمتها تقديم الدعم النفسي والإرشادي بالتنسيق مع كافة الشركاء.



وفيما يتعلق بالحالات التي تصل إلى المستشفيات، قال الناطق باسم الشرطة: إن كل حالة تصل للمستشفى، كانت قد تعرضت للضرب، يتم إبلاغنا من داخل المستشفى، ويتم التعامل معها، إذا كانت بحاجة إلى حماية، نقوم بحمايتها.

رام الله - دنيا الوطنقال لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية اليوم الأحد: إن مصطلح "القتل على خلفية الشرف" غير موجود لدينا.