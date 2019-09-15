شؤون فلسطينية

أبو جيش: سنعمل على بناء جامعة للتدريب المهني لتطوير منظومة القطاع المهني

أبو جيش: سنعمل على بناء جامعة للتدريب المهني لتطوير منظومة القطاع المهني
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير العمل، د. نصري أبو جيش، اليوم، بحضور محافظ سلفيت اللواء إبراهيم البلوي، العام التدريبي 2019 – 2020 في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والتي تقدم تدريباً مهنياً مجانياً للطلبة، وتسعى لتدريب أيدي عاملة ماهرة حسب احتياجات سوق العمل، في 24 برنامجاً مهنياً، وذلك انطلاقاً من مركز تدريب مهني سلفيت.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني م. نضال عايش، ومدير مركز مهني سلفيت م. محمد عبد العال، ومدير عام التخطيط في محافظة سلفيت نصرة عزريل، ورئيس الغرفة التجارية فواز شحادة، والقائم بأعمال مدير مديرية عمل سلفيت صفية الترك، ومدير دائرة المتابعة م. محمد ذيب.

وأكد أبو جيش على أهمية تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وبناء مراكز جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على بناء جامعة للتدريب المهني، ما يساهم في تطوير منظومة القطاع المهني، ويسهل انتقال الطلبة من مستوى إلى آخر، حيث يأتي ذلك في إطار رؤية دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية لبناء منظومة مهنية متطورة بمعايير فلسطينية تخدم الأهداف الوطنية، ومن بينها الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وتحقيق التنمية المستدامة بالعناقيد التخصصية.

كما أكد أن افتتاح العام التدريبي من محافظة سلفيت نابع من اهتمام الحكومة بهذه المحافظة، وإدراكها لأهميتها الاقتصادية، ودعمها في تعزيز صمودها أمام التحديات التي تواجهها، وخاصة الاستيطان.

وأشار أبو جيش إلى أهمية تعزيز دور المرأة، من خلال إضافة تخصصات للتدريب المهني مناسبة للإناث، إضافة إلى تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل.

وخلال الافتتاح، رحب أبو جيش بالطلاب والطالبات، وأثنى على اختيارهم لمسار التدريب المهني الذي يوفر لهم فرص عمل تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية.

بدوره، تحدث اللواء البلوي عن أهمية التدريب والتعليم المهني، مؤكداً على دعم محافظة سلفيت لكافة المبادرات التي تصبّ في هذا الاتجاه، وتساهم في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، ما يعزز صمود المواطنين أمام الهجمة الاستيطانية على المحافظة وعلى القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيراً إلى تعاون المحافظة مع كافة المؤسسات لتطوير برامج وأفكار إبداعية تعمل على تغيير الواقع وتخدم المواطنين. 





أخبار ذات صلة

تنفيذية المنظمة: القيادة ستعتبر الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال قد انتهت

تنفيذية المنظمة: القيادة ستعتبر الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال قد انتهت

كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في يومها الأول

كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في يومها الأول

وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

فيصل: دعوات التهجير ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا بل الصمود لجانب أبناء المخيمات

فيصل: دعوات التهجير ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا بل الصمود لجانب أبناء المخيمات

المالكي: حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

المالكي: حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

ارزيقات: لا نعترف بمصطلح &#34;القتل على خلفية الشرف&#34;

ارزيقات: لا نعترف بمصطلح "القتل على خلفية الشرف"

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في يومها الأول

كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في يومها الأول

وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

وزارة الاتصالات تُؤكد استمرار جهودها في تطوير قطاع الاتصالات

اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

اجتماع خاص تعقده حكومة الاحتلال في وادي الأردن

فيصل: دعوات التهجير ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا بل الصمود لجانب أبناء المخيمات

فيصل: دعوات التهجير ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا بل الصمود لجانب أبناء المخيمات

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

النائب المصري: شرعية عباس باطلة دستورياً ووطنياً والمخرج الانتخابات العامة

أبو جيش: سنعمل على بناء جامعة للتدريب المهني لتطوير منظومة القطاع المهني

أبو جيش: سنعمل على بناء جامعة للتدريب المهني لتطوير منظومة القطاع المهني

نادي الأسير: أوضاع صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام

نادي الأسير: أوضاع صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام

الهباش يُشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

الهباش يُشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

منوعات

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: &#34;أصر على تصوير هذا المشهد&#34;

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: "أصر على تصوير هذا المشهد"

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ&#34;خيانة الأمانة&#34;

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ"خيانة الأمانة"

نجمة لبنانية تفوز بجائزة &#34;أفضل ممثلة عربية&#34; لعام 2019.. من هي؟

نجمة لبنانية تفوز بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2019.. من هي؟

وصية سيمون أسمر... هذا ما أراده بعد مماته

وصية سيمون أسمر... هذا ما أراده بعد مماته

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

عربي

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لم يثبت شراء أصوات ناخبين

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لم يثبت شراء أصوات ناخبين

العراق يَنفي استخدام أراضيه لمهاجمة مُنشآت نفطية سعودية

العراق يَنفي استخدام أراضيه لمهاجمة مُنشآت نفطية سعودية

مقتل مجموعة مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية شمالي سيناء

مقتل مجموعة مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية شمالي سيناء

قرقاش: الهجوم على &#34;أرامكو&#34; يطال أبو ظبي أيضاً

قرقاش: الهجوم على "أرامكو" يطال أبو ظبي أيضاً