اعتقالات ومداهمات للاحتلال في أنحاء الضفة والقدس





وشهدت بلدة العيزية مواجهات تخللها إلقاء قنابل الغاز في البلدة.



وألقى شبّان عبوة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب قوات الاحتلال، قرب حاجز النفق بمدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة شبان من الخليل ورام الله والعيساوية، واندلعت مواجهات في مناطق أخرى.وحسب مصادر محلية، فقد اعتقل جنود الاحتلال الطفل إسلام تيسير بنات من منزله في مخيم العروب شمال الخليل، فيما داهمت قوة احتلالية عدة منازل في أحياء متفرقة بمدينة الخليل، عُرف منها: جرون جراد، جبل الرحمة، وحارة أبو اسنينة.وداهمت قوات الاحتلال، سكن الأسير الطالب بجامعة بيرزيت حسن هاشم، وصادرت بعض مقتنياته.وحطم شبّان الأقفال، وفتحوا البوابة الحديدية التي أغلقها الاحتلال في المدخل الشمالي بقرية دير نظام شمال غرب رام الله، كما تم رصد قوة راجلة من جيش الاحتلال تقتحم قرية بيتين شرق رام الله.واعتقلت قوات الاحتلال الشابيْن نسيم أمجد محيسن، ومحمد موسى حمدان من منزليْهما داخل قرية العيساوية في القدس المحتلة.