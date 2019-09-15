عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة



وأفادت مصادر محلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في حين شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى.





رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.