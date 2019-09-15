عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وأفادت مصادر محلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في حين شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى.
اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وأفادت مصادر محلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في حين شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى.
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