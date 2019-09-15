قوات الاحتلال تعتقل طفلاً بعد الاعتداء عليه في بلدة العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلاً بعد الاعتداء عليه في بلدة العيسوية، بمدينة القدس.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل نبيل محمد نبيل أبو الحمص (12 عاماً)، بعد الاعتداء عليه أثناء توجهه للبقالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).