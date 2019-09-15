قوات الاحتلال تعتقل طفلاً بعد الاعتداء عليه في بلدة العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلاً بعد الاعتداء عليه في بلدة العيسوية، بمدينة القدس.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل نبيل محمد نبيل أبو الحمص (12 عاماً)، بعد الاعتداء عليه أثناء توجهه للبقالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلاً بعد الاعتداء عليه في بلدة العيسوية، بمدينة القدس.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل نبيل محمد نبيل أبو الحمص (12 عاماً)، بعد الاعتداء عليه أثناء توجهه للبقالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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