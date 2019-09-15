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دولي

نتنياهو: الشرطة لم تفحص أي شكوى حول التزوير في الوسط العربي

نتنياهو: الشرطة لم تفحص أي شكوى حول التزوير في الوسط العربي
انتخابات إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن غضبه في أعقاب ما أشار إليه تحقيق للصحفي، كالمان ليبسكيند المحسوب على اليمين، من أن الشرطة لم تفحص حتى شكوى واحدة من الشكاوى التي تقدم بها (الليكود)، حول عمليات تزوير محتملة ارتكبت في الوسط العربي. 

وخلال محادثات أجراها مساء أمس مع وزراء (الليكود) المعنيين، ومن بينهم وزيرا العدل والأمن الداخلي، قام رئيس الوزراء بتوبيخهم، مطالباً إياهم بالإيعاز إلى مرؤوسيهم بدراسة كيفية التحرك في القضية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وناقشت لجنة الانتخابات المركزية ظهر اليوم، طلب نتنياهو عقد لقاء مع رئيسها، القاضي حانان ملتسر، في أعقاب هذا التقرير.

الى ذلك ألمح نتنياهو إلى أنه سيعيد هذه المرة التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة إلى رئيس الدولة، إذا عجز عن القيام بذلك بعد الانتخابات. 

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