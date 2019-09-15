ما هي نظرة العشائر حول قضية وفاة الفتاة إسراء غريب؟





وقال أبو الداهوك عبر قناة "دنيا الوطن": "يتم دفع الدية لعائلة الضحية، سواء أكان من العائلة نفسها أو من الأنسباء، حيث إن القضية فيها أكثر مما نتوقع، ويجب الاستمرار في التحقيق، فقد يكون هناك شركاء خارجيين، فأعتبر أن هذه الجريمة هي قتل بالاشتراك".





وتابع: "العشائرية تتعامل مع قضايا ما يسمى بالشرف، حيث إن قضايا الشرف لا تتطلب الشهود"، مبيناً أن أي قضية تنتهي لصلح عشائري.







وقال أبو رخية: "اذا كان الطرف المشترك بالقتل، يتولى ولاية الدم الاعمام والجد مطالبون بالحقوق العرفة، حتى لو والد او اشقاء الفتاة الذي يودون الحصول على الحقوق العرفية".

وأضاف: "لا للقتل حتى لو كانت الجريمة على خلفية الشرف الا بعد التأكد، هل المتهمة متورطة اما لا، فالحكومة تتولى التأكيد او النفي بما نص عليه القانون".

وبين أبو رخية، أن القانون العرفي متكامل يوجد به اجراءات لكل قضية، والذي نص على أن المرأة المعنفة ان تلجأ الى القانون العرفي، بعد تعرضها للعنف.

وقال: "القانون العرفي معروف في الشرف، فلا يحد لأحد ان يقتل شقيته او زوجته الا بعد التأكد من أنها اخطأت، وبناء على تقارير من جهات رسمية"، داعيا لانزال اشد العقوبات لمن يمارس العنف ضد النساء.

واوضح أبو رخية، أن استخدام المادة 330 في مؤتمر النيابة العامة، جاء لهضم حق الفتاة اسراء غريب، وانصف عائلتها. من جانبه، أكد أشرف أبو رخية مستشار شؤون العشائر في قطاع غزة، لـ"دنيا الوطن"، أن القضية تمس بالعادات والتقاليد والأعراف، مطالبا بوقف نزل دماء المرأة.

خاص دنيا الوطنأكد ضيف الله أبو الداهوك، المختار في عشائر القدس والضفة، أن هذه القضية ليست كباقي القضايا، كونها متعلقة بالأهل، وبالتالي يجب على الحق العام أو الشريعة، تنفيذ الحكم، لافتاً إلى أن لهذه القضية قاضٍ خاص.