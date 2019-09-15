الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لـ "إسراء غريب"

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفتاة إسراء غريب، والتي توفيت الشهر الماضي في مدينة بيت لحم بظروف غامضة.





وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "دنيا الوطن": إن الطبيب النفسي، الذي عالج إسراء، أكد أنها تعاني من ضغوط نفسية وعصبية صعبة، مشدداً على أنه لا علاقة للجن بقضية إسراء.





وأوضح النجار، أن الأطباء تعاملوا مع قضية إسراء من خلال أولوية معالجة الكسور التي تعاني منها، مشيراً إلى أن إسراء لم تتحدث ولو لمرة واحدة عن تعرضها للاعتداء من قبل عائلتها.





وأضاف النجار، أنه لم يظهر على إسراء أنها حالة اعتداء، كما أنه لم يوثق أي شهادة رسمية بما جرى نقله عن صراخ إسراء، متابعاً: "كل ما نُقل عما حدث لإسراء بالمستشفى كان من طخيخة فيسبوك"، وفق تعبيره.





وأشار إلى أن الشرطة لم تتعامل مع القضية كقضية اعتداء، لأن إسراء لم تقدم أي شكوى، مستطرداً: "صراخ إسراء جرى التعامل معه على أساس أنها تعاني من أزمة نفسية، وهناك سوء في التعامل مع قضيتها في إطار الشعوذة".





وتابع: "لدينا لجنة لتحديث الكثير من الأمور، ولضمان الوصول لما هو مطلوب دون المس بالنظام والقانون"، مشدداً على ضرورة التعامل بشكل آخر مع قضايا الاعتداء.







في السياق، قالت وزير شؤون المرأة، آمال حمد، إن قضية إسراء في لمساتها الأخيرة تمهيداً لتحويلها للمحكمة، مشددةً على ضرورة إيقاع أشد العقوبات بحق الجناة.





وأضافت حمد، عبر قناة (دنيا الوطن): "يجب إيقاع أشد العقوبات لمن استهدف إسراء وهذه جريمة متكاملة الأركان والأيام القادمة ستكشف المحكمة عن كامل التفاصيل".





وتابعت: "هناك مجموعة من الإجراءات المطلوبة من الوزارة والحكومة والمؤسسات المجتمعية، بدأنا بالتحرك ضمن نظام الحماية الاجتماعية، على أرضية مراجعة القوانين السابقة ونعمل لإعادة صياغة التشريعات والاتفاقيات الدولية".



خاص دنيا الوطن