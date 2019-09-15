نائب محافظ القدس يُحذّر من إقامة جدار فصل عنصري حول المدينة المقدسة

واعتبر صيام في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن نصب البؤر الاستيطانية والكرفانات، يأتي في إطار التغول الاحتلالي لاستباحة القدس، ليس فقط في إطار الانتخابات الإسرائيلية، وإنما تنفيذ لبرنامج احتلالي يهدف إلى تهويد وأسرلة المدينة المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنحذّر نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، من إقامة جدار فصل عنصري حول القدس من المستوطنات، جراء إقامة البؤر الاستيطانية، مضيفاً أن ذلك يشكل الخطر الأكبر على القدس، بفعل التوسيع الاستيطاني، والسيطرة على أراضي المواطنين، وفصل المدينة عن محيطها.