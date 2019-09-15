الإعلام الإسرائيلي: تدهور الحالة الصحية لقائد من حماس في السجون





ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية ‫تقارير من داخل أحد السجون، تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للقائد في حماس بالسجون، محمد عرمان، الذي أعلن الإضراب عن الطعام منذ ثلاثة أيام.





يشار إلى أن الأسير بسام السايح، استشهد قبل عدة أيام في أحد المستشفيات الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن أحد الأسرى الذين ينتمون إلى حركة حماس، يعانى من تدهور كبير في صحته.