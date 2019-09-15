لبحث الرد على نتنياهو.. اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي



وأكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عمر عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم

الأحد، على أهمية هذا الاجتماع الذي سيحضره وزير الخارجية رياض المالكي، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لا سيما بعد إعلان نتنياهو بضم المستوطنات.



وبخصوص تقديم فلسطين شكوى ضد الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قال عوض الله: إن فلسطين بانتظار رد الولايات المتحدة الأمريكية على الشكوى أمام محكمة العدل الدولية، لتقديم المذكرة والمرافعة الخاصة بها في 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

رام الله - دنيا الوطنتعقد منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً مهماً وطارئاً على مستوى وزراء خارجية الدول العربية في السعودية، اليوم، لبحث خطوات جادة للرد على تصريحات نتنياهو بضم الأغوار.