عشراوي: الإدارة الأمريكية نصّبت نفسها رئيسة للحملة الانتخابية لنتنياهو



وأوضحت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: أن كل هذه الخطوات الأمريكية، تعني أن الإدارة الأمريكية نصبت نفسها رئيسة للحملة الانتخابية لنتنياهو، في ظل إعلان ترامب، أنه سيجري مباحثات مع نتنياهو بعد الانتخابات الإسرائيلية؛ للوصول لاتفاقية دفاع مشترك، معتبرة ذلك محاولة لإنجاح الأخير في الانتخابات.



وأشارت عشراوي إلى أن ردود الفعل الدولية الرافضة لتصريحات نتنياهو لم تعد كافية، وإنما يجب أن تترجم لخطوات على الأرض، لإلزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي.



وشددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على ضرورة أن تشرع الجنائية الدولية بفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال المتكررة، موضحة في السياق أنه سيتم التوجه للجمعية العامة

للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية؛ لمعاقبة إسرائيل على هذه الجرائم، داعية إلى تدفيعها الثمن اقتصادياً وقانونياً، جراء سياساتها المخالفة للقوانين الدولية.



وفيما يتعلق بوكالة (أونروا)، أوضحت عشراوي أن الهجمة الأمريكية على الوكالة شرسة ولا أخلاقية، في محاولة لتشتيت كل منابعها ليُصار إلى إغلاقها، مشيرة إلى أن تجديد التفويض للوكالة سيتم في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بفعل الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة، ومساعي رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، المتواصلة ليلاً نهاراً، بالتوازي مع الاجتماعات

المرتقبة للدول المانحة، وللدول المضيفة.

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي: إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الانتخابية، تفضح نواياه، وسياساته التي ينفذها على الأرض، بغطاء وتشجيع أمريكي، مشيراً إلى أن شراكة ترامب للاحتلال في جرائمه، بدأت منذ إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية لها، وضم الجولان، الأمر الذي يمثل صفعة للقانون الدولي.