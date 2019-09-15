هيئة الأسرى: الأسير نبيل البيراوي يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال

الأسير نبيل البيراوي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسير نبيل حماد مصطفى البيراوي، دخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وولفتت الهيئة، إلى أن الأسير البيراوي اعتقل بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر2001 بعد مطاردة استمرت لعامين؛ لنشاطه في كتائب شهداء الأقصى، ومقاومته الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لمدة 21 عاماً.



والأسير البيراوي من مدينة يطا، ويبلغ من العمر 58 عاماً، ومتزوج ولديه ثمانية أبناء.



