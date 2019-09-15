قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة بينهم سيدة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 4 مواطنين على الأقل من الضفة بينهم سيدة.



وبين نادي الأسير، أن ثلاثة مقدسيين، جرى اعتقالهم بينهم سيدة وهم: فايزة زيادة، وهي من البلدة القديمة، ونسيم أمجد محيسن (20 عاماً)، ومحمد موسى حمدان (20 عاماً) وكلاهما من بلدة العيسوية.



فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة قفين في طولكرم، وهو محمد محمود داوود طعمة.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس ثلاثة مواطنين من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت بينهم فتاة، وهم: أمل حمد بوزية، وأكرم جابر أبو يعقوب، ومكرم صالح.