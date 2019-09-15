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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُداهم سكنين للطلبة في جامعة بيرزيت

الاحتلال يُداهم سكنين للطلبة في جامعة بيرزيت
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سكنين لطلبة جامعة بيرزيت شمال رام الله، خلال اقتحامها للبلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، فتشت السكنين الواقعين على دوار التوتة، وصادرت ملصقات وطنية منهما.

وقام جنود الاحتلال باستجواب الطلبة، حول أسرى الجامعة القابعين خلف القضبان.

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