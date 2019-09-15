عاجل

  • النجار: هناك فرق تم تدريبها على تسجيل حالات العنف الاسري

  • النجار: لم يكن هناك شيء مريب في جسد المريضة

مباشر | إسراء غريب.. هل إنتهت القضية؟

شؤون فلسطينية

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم الأحد، بأن ستة أسرى، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري التعسفي، خمسة منهم يقبعون في قسم العزل، بما تسمى "مشفى الرملة".

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى هم: أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل، والذي مضى على إضرابه (64 يوماً)، وسلطان خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين، ومضرب منذ (60 يوماً)، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، ويخوض إضرابه منذ (54) يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين ومضرب منذ (47) يوماً، والأسير ناصر الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (40) يوماً، ويقبعون في "عيادة الرملة"، وثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله، ويخوض إضرابه منذ (35) يوماً.

وأكدت الهيئة، أن المضربين، يعانون أوضاعاً صحية خطرة وصعبة، بعد مضي أشهر على إضرابهم المفتوح عن الطعام، حيث يعانون من أوجاع حادة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض في الوزن، وعدم وضوح في الرؤية، وضعف وهزال شديد، وكثير منهم لا يستطيعون المشي لمسافات طويلة، ويستخدمون الكرسي المتحرك، والوكر للتنقل.

وأضافت، أن كثيراً منهم مصاب بأمراض قبل اعتقاله وبحاجة لمتابعة طبية حثيثة لوضعه الصحي، كحالة الأسير غنام، والذي يشتكي من إصابته بمرض السرطان في الدم، وهناك خطورة حقيقية على حياته بعد مضي (61 يوماً) على إضرابه بسبب ضعف المناعة لديه.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تتعمد تنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحقهم، والتي تتمثل بعمليات النقل المتكررة بين معتقلات الاحتلال عبر ما يُسمى بـ "البوسطة"، وذلك بهدف إرهاقهم وثنيهم عن الإضراب، إضافة إلى زجهم داخل زنازين العزل التي لا تصلح للعيش الآدمي، وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، عدا عن تنفيذ حملات تفتيش قمعية لزنازينهم. 

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الأسير نبيل البيراوي يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير نبيل البيراوي يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة بينهم سيدة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة بينهم سيدة

&#34;الإسلامية المسيحية&#34;: 37 عاماً على مجزرة صابرا وشاتيلا والحق الفلسطيني لن يموت

"الإسلامية المسيحية": 37 عاماً على مجزرة صابرا وشاتيلا والحق الفلسطيني لن يموت

الاحتلال يُداهم سكنين للطلبة في جامعة بيرزيت

الاحتلال يُداهم سكنين للطلبة في جامعة بيرزيت

قوات الاحتلال تقتحم عشرات المنازل بعدة أحياء في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم عشرات المنازل بعدة أحياء في الخليل

ديوان الموظفين بغزة يُعلن تفاصيل 1000 وظيفة بالقطاع الحكومي

ديوان الموظفين بغزة يُعلن تفاصيل 1000 وظيفة بالقطاع الحكومي

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُكرّم عدداً من الموظفين المتقاعدين

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُكرّم عدداً من الموظفين المتقاعدين

الشعبية تدعو جماهير شعبنا في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيست

الشعبية تدعو جماهير شعبنا في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيست

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير نبيل البيراوي يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير نبيل البيراوي يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة بينهم سيدة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة بينهم سيدة

&#34;الإسلامية المسيحية&#34;: 37 عاماً على مجزرة صابرا وشاتيلا والحق الفلسطيني لن يموت

"الإسلامية المسيحية": 37 عاماً على مجزرة صابرا وشاتيلا والحق الفلسطيني لن يموت

الاحتلال يُداهم سكنين للطلبة في جامعة بيرزيت

الاحتلال يُداهم سكنين للطلبة في جامعة بيرزيت

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري

قوات الاحتلال تقتحم عشرات المنازل بعدة أحياء في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم عشرات المنازل بعدة أحياء في الخليل

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُكرّم عدداً من الموظفين المتقاعدين

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُكرّم عدداً من الموظفين المتقاعدين

الشعبية تدعو جماهير شعبنا في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيست

الشعبية تدعو جماهير شعبنا في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيست

منوعات

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: &#34;أصر على تصوير هذا المشهد&#34;

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: "أصر على تصوير هذا المشهد"

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ&#34;خيانة الأمانة&#34;

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ"خيانة الأمانة"

نجمة لبنانية تفوز بجائزة &#34;أفضل ممثلة عربية&#34; لعام 2019.. من هي؟

نجمة لبنانية تفوز بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2019.. من هي؟

وصية سيمون أسمر... هذا ما أراده بعد مماته

وصية سيمون أسمر... هذا ما أراده بعد مماته

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

عربي

قرقاش: الهجوم على &#34;أرامكو&#34; يطال أبو ظبي أيضاً

قرقاش: الهجوم على "أرامكو" يطال أبو ظبي أيضاً

بعد شهرين من رحيله.. وفاة أرملة الرئيس التونسي قايد السبسي

بعد شهرين من رحيله.. وفاة أرملة الرئيس التونسي قايد السبسي

تونس تصوت وتنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين انتخابات الرئاسة

تونس تصوت وتنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين انتخابات الرئاسة

بومبيو:لا دليل على أن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية انطلق من (اليمن)

بومبيو:لا دليل على أن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية انطلق من (اليمن)