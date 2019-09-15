قوات الاحتلال تقتحم عشرات المنازل بعدة أحياء في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات المنازل في عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية جنوب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل المواطنين، عرف منها: منزل ماهر برقان، وحمزة شبانة، ومحمود الرجبي، وفي بلدة الظاهرية، وفتشت منزلي المواطنين فؤاد موسى الوريدات، وموسى يوسف البطاط، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).