ديوان الموظفين بغزة يُعلن تفاصيل 1000 وظيفة بالقطاع الحكومي





وقال: حصلت وزارة الصحة على عدد (612) مرشحاً للتعيين من أصل (951) متعاقداً، فيما كان نصيب وزارة التربية والتعليم العالي (334) متعاقداً مرشحاً للتعيين.





ودعا رئيس ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، الخريجين لمتابعة الموقع الإلكتروني للديوان؛ لمعرفة الوظائف وتفصيلات عملية التقديم لها، مؤكدين أن المعيار الوحيد الذي سيحكم عملية التوظيف هو الكفاءة، وأن باب المنافسة مفتوح للجميع بلا استثناء وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية في كافة مراحل وإجراءات التوظيف.



من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف: "نعلن اليوم عن 1000 وظيفة حكومية جديدة ضمن تشكيلات الوظائف والشواغر للعام الحالي، موزعة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المدنية".



وأضاف: أن المنظومة الحكومية في قطاع غزة، تسعى لتحسين واقع العمل، ورفع جودة الأداء، رغم الأزمات المتلاحقة جراء الحصار والانقسام، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وأضاف: "لا يخفى على أحد مدى الجهود المبذولة سابقاً لمعالجة العجز في الوظائف، والحد من نسب البطالة بين الخريجين، عبر استحداث برامج متعددة للتشغيل المؤقت كان أبرزها برنامج طموح الذي تم تمويله داخلياً عبر وزارة المالية، واستفاد منه مؤخراً عشرة آلاف خريج.

رام الله - دنيا الوطنأعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عن تفاصيل 1000 وظيفة في القطاع الحكومي في القطاع.وقال رئيس ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، يوسف الكيالي: إن الوظائف مقسمة لـ 350 وظيفة في وزارة الصحة، عبر مختلف التخصصات الطبية والفنية والهندسية، بما يشمل الأطباء، والممرضين، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وفنيي المختبرات، ومهندسي الأجهزة الطبية، والسكرتارية الطبية.وأضاف: (500) وظيفة في وزارة التربية والتعليم، موزعة على التخصصات التدريسية والفنية، لاسيما وظيفة معلم، علماً أن اختيار المرشحين لهذه الوظائف، سيكون من خلال الأدوار الوظيفية الخاصة بالتعليم للعام 2019/2020م.وتابع الكيالي: (150) وظيفة موزعة على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً للاحتياجات التخصصية الأكثر أهمية، حيث تم تخصيص عدد (19) وظيفة منها لصالح المجلس الأعلى للقضاء، كما تم الإعلان عن (25) وظيفة أخرى في النيابة العامة.وأعلن الكيالي بدء إجراءات تثبيت عقود 951 متعاقداً، يعملون في تخصصات مختلفة عبر الوزارات الخدمية، وتم الانتهاء من إصدار قرار تعيين لعدد 381 عقداً، مضيفاً: "نعمل في الوقت الراهن على الانتهاء من إجراءات تثبيت العقود المتبقية وعددهم (570) عقداً، وسط توقعات بانتهاء هذا المشروع خلال فترة زمنية وجيزة.