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شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُكرّم عدداً من الموظفين المتقاعدين

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُكرّم عدداً من الموظفين المتقاعدين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احتفالاً كرمت خلاله عدداً من موظفيها، الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وبمشاركة الموظفين المتقاعدين.

وفي بداية الحفل رحب مدير العلاقات العامة والإعلام، أ. سمير حمتو بالحضور، مقدماً شكره للمتقاعدين على ما قدموه للوزارة طوال فترة عملهم، وتوجه إليهم بالتقدير والعرفان لجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال سنوات عملهم في الوزارة، وخدمة الوطن والمواطن، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم.

من جانبه، تحدث المستشار الأول بالوزارة، م. مروان حماد، نيابة عن وكيل الوزارة، مشدداً على أن التكريم بمثابة أقل الواجب وتعبير عن الشكر والامتنان والعرفان لنخبة متميزة، حملت لواء الكفاح، وبذلت جهداً ليزدهر الوطن، وعملت بجد وإخلاص وجهد ينعكس على الوزارة.

وأكد حماد أن أبواب الوزارة مفتوحة لهم، وترحب بهم في التعاون والتواصل، وتبادل الخبرات، معتبراً أن الموظفين المتقاعدين كان لهم  دور في تطوير الوزارة والنهوض بها.

من جهته، أشار الموظف المتقاعد  م. أسامة المدهون في كلمة الموظفين المتقاعدين إلى أن العمل بروح الفريق هو ركن مهم في  تطوير الأداء وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة، وإنجاح كافة الجهود، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ومواكبة التطورات المتلاحقة.

وأكد المدهون، أن الشباب هم العنصر المهم في مواكبة التطور والتكنولوجيا، ولإحداث تغيرات فاعلة، مشدداً على ضرورة الانفتاح على مؤسسات المجتمع المحلي، بما فيها الجامعات وكليات تكنولوجيا المعلومات.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم سبعة من الموظفين، وتقديم دروع الشكر لهم، كما تم التقاط الصور التذكارية لهم.




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