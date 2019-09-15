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بعد شهرين من رحيله.. وفاة أرملة الرئيس التونسي قايد السبسي

بعد شهرين من رحيله.. وفاة أرملة الرئيس التونسي قايد السبسي
الرئيس التونسي الراحل وزوجته
رام الله - دنيا الوطن
توفيت صباح اليوم الأحد، السيدة شدلية، أرملة الرئيس الراحل، محمد الباجي قايد السبسي.

جاء ذلك، وفق ما قال حافظ السبسي، اليوم الأحد، في تدوينة نشرها على صفحته في (فيسبوك)، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت مصادر موثوقة، تعرض الفقيدة إلى وعكة صحية، استوجبت نقلها مساء أمس السبت إلى المستشفى العسكري بالعاصمة حيث وافتها المنية صباح اليوم.

وتزامنت وفاة أرملة السبسي مع انطلاق الانتخابات التونسية، لاختيار خليفة لزوجها الراحل، وبعد نحو شهرين من وفاة زوجها الرئيس التونسي.

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