يعالون يعترف: نتنياهو وافق على التنازل عن غور الأردن عام 2014



وأكد يعالون وفق قناة (كان) الإسرائيلية، أن نتنياهو وافق على إبقاء قوات عسكرية إسرائيلية في المنطقة ما بين الطريق رقم 90 ونهر الأردن لمدة ثلاث إلى خمس سنوات.



ونوه يعالون إلى أنه منع نتنياهو من تقديم هذا التنازل الخطير، وأن أي رواية أخرى لا تعدو كونها أكذوبة ودعاية انتخابية.



وتأتي أقوال يعالون بعد ما نشره اليوم الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد مارتين انديك، الذي كان يتراس الطاقم الأمريكي للمفاوضات، حيث قال: إن يعالون حظر على رئيس هيئة الأركان آنذاك بيني غانتس بحث هذه الخطة مع الجانب الأمريكي.



ورد حزب الليكود على تصريحات أنديك، معتبراً أنها محض كذب وافتراء.



وأشار الحزب إلى أن نتنياهو وافق على سيطرة أمنية كاملة للجيش الإسرائيلي في المنطقة إلى الغرب من نهر الأردن بكاملها، وأنه لم يكن على استعداد لمنح أي قوة دولية المسؤولية الأمنية على هذه المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنقال موشيه يعالون، وزير الجيش الأسبق، عضو تحالف (كاحول لافان): "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد وافق في العام 2014 على التنازل عن غور الأردن في إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما".