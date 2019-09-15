شؤون فلسطينية

نجاح ثلاث عمليات استئصال انزلاقات غضروفية عنقية فى قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي

نجاح ثلاث عمليات استئصال انزلاقات غضروفية عنقية فى قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
أجرى قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي، برئاسة الدكتور نضال أبو هدروس، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقرى، ثلاث عمليات جراحية لاستئصال انزلاقات غضروفية عنقية خلال الفترة الأخيرة، تكللت جميعها بالنجاح.

وأكد أبو هدروس على أن النجاح الكبير الذى حققناه ، يكمن فى إنقاذ مريضين من شلل رباعي محقق، بسبب ضغط الغضروف على الحبل الشوكي لديهما، إلى جانب إنهاء الآلام الشديدة التى كان يعانيها المريض الثالث في الطرف العلوي الأيسر.

ووصف تلك العمليات بأنها ذات مهارة، حيث تختلف عن جراحات الانزلاق الغضروفي القطني، والتي تجرى بشكل روتيني في قطاع غزة منذ زمن بعيد.

ويشير أبو هدروس إلى أن معظم مرضى الانزلاقات الغضروفية العنقية كان يتم تحويلهم للعلاج الجراحي بالخارج، بشكل أساسي لعدم توفر كامل الأدوات والمستهلكات اللازمة.

وأشاد بجهود مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين (MAP) ودورهم الكبير في دعم قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي في هذا الاتجاه حيث قامت بتوفير بعض الأدوات المستهلكات الطبية؛ لنتمكن من البدء في بعض الحالات المنتقاة بعناية.

ويؤكد أبو هدروس على أن تحقيق تلك الإنجازات والنتائج الإيجابية، جاء بتضافر جهود جميع طواقم المستشفى الأوروبي الطبية والتمريضية والهندسية والإدارية، مشيداً بجهود الاختصاصيين من الطواقم الطبية، التى شاركت فى إجراء
تلك العمليات، الدكتور أنور أبو الروس، والدكتور أحمد الحلاق.

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