قتيل وخمسة جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات الكندية، بمقتل شخص، وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء أمس السبت، في مدينة ميسيسوغا بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد.



وقالت متحدثة باسم ​الشرطة​ المحلية: "إن القتيل هو شاب في الـ 17 من العمر، وإن من بين الجرحى فتى عمره (13 عاماً)، وشابين في الـ 16 من العمر، وشاباً آخر عمره 17 عاماً، إضافة إلى امرأة خمسينية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكدت المتحدثة، أن هناك العديد من المشتبه بهم، ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الآن، ولا يزالون طلقاء، في حين ذكر شهود عيان، أن مطلقي النار، استهدفوا ضحاياهم بأسلحة نصف آلية.