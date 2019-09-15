دولي

نتنياهو: لا أستبعد وجود وزراء عرب بالحكومة المقبلة

نتنياهو: لا أستبعد وجود وزراء عرب بالحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يستبعد وجود وزراء عرب، في الحكومة القادمة، في حال قام هو بتشيكلها.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال مقابلة خاصة لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نشرتها صباح اليوم الأحد.

ووفقاً للصحيفة، قال نتنياهو: "لا استبعد وجود وزراء عرب بالحكومة المقبلة، لكن أستبعد فقط أحمد الطيبي، وأيمين عودة".

وأضاف: "إذا خسرت أنا في الانتخابات، فإن الدولة ستخسر الكثير، ولكنني متأكد من الفوز".

وتابع نتنياهو: "إذا لم نتمكن من تشكيل حكومة بأغلبية 61 عضو بالكنيست، سوف يقوم غانتس ولبيد بتشكيل حكومة يسارية".

ووفقاً للصحيفة، لفت نتنياهو الى أنه قادر على إدارة الحكومة والشؤون العامة للدولة، في ظل إدارة ملفات الفساد ضده بالمنظومة القضائية.

وأشار نتنياهو، إلى أنه يجب الانتظار حتى موعد الانتخابات، حتى يتم الحديث عن التفويض وعدد المقاعد، والحزب أو الشخص الذي سيقوم بتشكيل الحكومة.

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