الحرس الثوري: إيران أعدت نفسها لحرب شاملة

رام الله - دنيا الوطن

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده: إن إيران وأمريكا لا تنويان الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع.



وأكد حاجي زاده، وفق (روسيا اليوم)، أن "جميع القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة على بعد ألفي كيلومتر تقع في مرمى صواريخ إيران"، لافتاً إلى أن إيران أعدت نفسها لحرب شاملة.







وأشار إلى أنه بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة خلال شهر حزيران/ يونيو المنصرم "وجهت إيران صواريخها نحو قاعدتي العديد في قطر، والظفرة في الإمارات، وبارجة أمريكية في خليج عمان".