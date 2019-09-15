الوزير المالكي يَرد على تهديدات نتنياهو بشن حرب على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

رد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن شن حرب على قطاع غزة.





وقال المالكي، وفق صحيفة (الشرق الأوسط): "هذا الموضوع أثاره نتنياهو في السنوات الماضية كثيراً، خاصة في 2009 عندما قال وقتها نحضّر لذلك، ونحن شاهدنا منذ 2007 حتى الآن هناك ثلاثة حروب مختلفة".







وأكد المالكي، أن فلسطين تثمن الدور السعودي الكبير لدعم القضية الفلسطينية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وأضاف المالكي: "إسرائيل لن تتوانى في اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل، والتي تسهم وتعزز من حظوظ الأحزاب الحاكمة في إسرائيل، ونحن الآن على مشارف الانتخابات، وأعتقد أن شن أي عملية عسكرية يتخذها نتنياهو ستفقده الحظ في الانتخابات وتؤثر عليه سلباً".وأشار المالكي، إلى أن القضية الفلسطينية "ستبقى محمية بالدعم السعودي لها"، مشيراً إلى أن دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ اليوم الأحد في جدة لبحث تداعيات تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، تعتبر دليلاً على استمرار الدعم العربي والإسلامي، بقيادة السعودية، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وذكر أن اجتماع جدة سيوجه رسالة قوية لدولة الاحتلال وللعالم أجمع، وأن هناك تشاوراً وتنسيقاً كبيرين بين الحكومة الفلسطينية والسعودية لاتخاذ خطوات أخرى مستقبلية، مؤكداً سعي فلسطين للذهاب إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بهدف الخروج بقرارات تدين إسرائيل على خطواتها المستفزة.ورفض وزير الخارجية الفلسطيني الانتقادات والتصريحات التي تصدر ضد المملكة العربية السعودية، وعن تراجعها لدعم القضية الفلسطينية، قائلاً "بالنسبة لنا لم نشعر بأي تغيير في موقف المملكة، بل هناك اهتمام أكبر، وصدور البيان الملكي السعودي أخرس كل الأصوات الشاذة".