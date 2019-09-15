شؤون فلسطينية

نقابة العاملين بجامعة الأزهر لمجلس الأمناء: مؤامرتكم لن تمر إلا على أجسادنا

نقابة العاملين بجامعة الأزهر لمجلس الأمناء: مؤامرتكم لن تمر إلا على أجسادنا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة العاملين في جامعة الأزهر، الأحد، بيان صحفي، حول أزمة الجامعة التي بدأت منذ عدة أشهر على خلفية تعيين الدكتور عبد الخالق فرا رئيساً لها، جاء فيه:

خرج علينا اليوم مجلس الأمناء المسير للأعمال ببيان يحمل في طياته الالتفاف على قرار المحكمة الإدارية، وليوصل لنا رسالة ابتزاز واضحة وضوح الشمس لنا ولأبناءنا الطلبة حول وقف اصدار شهادات الخريجين وعدم صرف العاملين بالجامعة ولمدة زادت عن 75 يوماً.

وفي نفس الوقت لم يعطي هذا المجلس تكليفاً مكتوباً لنائب الرئيس للشؤون الاكاديمية بالتفويض الكامل للنائب الاكاديمي بكل صلاحيات رئيس الجامعة عملاً بالمادة 17 البند 3 من النظام الاساسي لجامعة الازهر تموز 2001، وهذا يمثل اعتداءً جديداً على الأنظمة والقوانين بالجامعة، حيث لم يوافقوا أيضاً على طلب النائب الأكاديمي بإرسال توقيعه لاعتماده لدى وزارة التربية والتعليم ولدى البنوك.

إننا في مجلس النقابة نؤكد على التالي:

1. مجلس النقابة لن يقف مكتوف الايدي امام سلوكيات مجلس الأمناء المسير للأعمال والتي تهدف لإنهيار الجامعة اكاديمياً ومالياً.

2. على جميع الإخوة العاملين أداء واجبهم الأكاديمي والإداري على أحسن وجه وذلك إرضاءً لله عز وجل ومن ثم شعبنا وأهلنا.

3. إن مؤامرة مجلس الأمناء المسير للأعمال باتت واضحة المعالم لنا جميعاً ونقول لهم إن مؤامرتكم لن تمر إلا على أجسادنا.

4. تعليق العمل الأكاديمي والإداري من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر للاعتصام في مقر مجلس الأمناء، لنوصل كلمتنا، كلمة العاملين قوية مدوية، إن هذه الفعالية هي باكورة فعاليتنا.

5. يستثنى من التعليق فقط الاخوة الذين عليهم مراقبات للامتحانات والاخوة العاملون في استقبال الطلبة الجدد والاخوة في التحصيل المالي.

6. لن نسمح لهذا المجلس المستهتر بهذا الصرح العلمي الكبير ان يتلاعب بجامعتنا، واننا في مجلس النقابة سنتحمل مسؤلياتنا تجاه جامعتنا وقد جربتمونا ونحن لها ان شاءاالله ونحن جاهزون للذهاب ابعد مما يتوقع احد من اجل جامعتنا ومجتمعنا وعاملينا وطلبتنا.

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