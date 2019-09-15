بانتخابات مُبكرة.. التونسيون يختارون رئيسهم الثالث بعد الثورة

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تنطلق صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، وذلك في ثالث انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ الثورة.





ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب المشاركة في اختيار الرئيس، فيما أعلنت وزارة الداخلية، أن سبعين ألفاً من عناصرها سيتولون تأمين سير عملية الانتخابات في مختلف البلاد، وفق (عرب 48).



ويتولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخلية، فيما تشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.







ويرجح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدورة الأولى، وبالتالي ستتأثر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية حتماً بنتائج التشريعية.





وينتظر أن تنشر منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء توقعاتها الأولية، على أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في 17 أيلول/ سبتمبر.



وتفتح مكاتب الاقتراع أبوابها بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، وتغلق في الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية، بسبب وقوعها على الحدود الغربية.ووزعت هيئة الانتخابات 14 ألف صندوق انتخاب على 4564 مركز اقتراع، مدعّمة بحماية عسكريّة، فيما ستجرى عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع.