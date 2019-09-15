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شاهد: صواريخ غزة واغتيال هنية يوقعان نتنياهو بـ "حرج شديد"

شاهد: صواريخ غزة واغتيال هنية يوقعان نتنياهو بـ "حرج شديد"
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حالة إحراج شديدة، بعد أن وجهت له صحفية بالقناة الـ 13 أسئلة حول صواريخ غزة، ومخطط اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وطرحت الصحفية، سؤالاً حول عدد الصواريخ المُطلقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة خلال عام ونصف العام الماضي، فأجاب نتنياهو: "ربما بضع المئات من الصواريخ"، فيما ردت عليه باستهزاء "نعم رئيس الوزراء، 1800 صاروخ".

وحاول نتنياهو الرد على كلامها، إلا أنها كررته أكثر من مرة ووجهت له أسئلة مختلفة، ما دفعه لتكرار إجاباته بأنه لا مفر من حرب في غزة، وأنه يشعر بصعوبة الحياة التي يعيشها سكان غلاف غزة.

وسألته الصحفية عن أن أفيغدور ليبرمان وزير الأمن السابق الذي قالت إنه هدد باغتيال هنية خلال 48 ساعة ولم ينفذ، وأنه هو الآخر وعد بإسقاط حكم حماس ولم يفعل، فرد قائلاً: "بالتأكيد سنسقطها وهذا خيار موجود".


 

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