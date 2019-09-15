عربي

تونس تصوت وتنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين انتخابات الرئاسة

تونس تصوت وتنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين انتخابات الرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
تم استنفار نحو سبعين ألف عنصر من قوات الأمن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان على (فيسبوك)، أن 50 ألفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين، إلى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحافيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف البيان أنه تم تكليف أكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الأمنية لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تأمين الحدود، والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة".

كما تم تخصيص 159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ"، بحسب المصدر ذاته.

ودعي سبعة ملايين ناخب تونسي مسجل للأدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم بحرية للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة.

أخبار ذات صلة

بانتخابات مُبكرة.. التونسيون يختارون رئيسهم الثاني بعد الثورة

بانتخابات مُبكرة.. التونسيون يختارون رئيسهم الثاني بعد الثورة

بومبيو:لا دليل على أن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية انطلق من (اليمن)

بومبيو:لا دليل على أن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية انطلق من (اليمن)

العراق يوقع عقدا مع شركتين ألمانية ومصرية لتأهيل مجمع للطاقة

العراق يوقع عقدا مع شركتين ألمانية ومصرية لتأهيل مجمع للطاقة

روسيا: السلطات السورية تفتح ممرا جديدا للراغبين بالخروج من منطقة إدلب

روسيا: السلطات السورية تفتح ممرا جديدا للراغبين بالخروج من منطقة إدلب

&#34;عُمان&#34;ترفض تصريح نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت

"عُمان"ترفض تصريح نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت

ترامب لـ&#34;بن سلمان&#34;: مستعدون للتعاون لدعم استقرار السعودية

ترامب لـ"بن سلمان": مستعدون للتعاون لدعم استقرار السعودية

تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على منشأتي &#34;أرامكو&#34;

تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على منشأتي "أرامكو"

فيديو: بماذا وصف السيسي ثورة يناير 2011

فيديو: بماذا وصف السيسي ثورة يناير 2011

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار بالقدس

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار بالقدس

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بالحجارة شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بالحجارة شرق الخليل

تركيا: منظمة التعاون الإسلامي ستجتمع لبحث خطط نتنياهو ضم مناطق بالضفة

تركيا: منظمة التعاون الإسلامي ستجتمع لبحث خطط نتنياهو ضم مناطق بالضفة

جادو تعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين اللتوانيين

جادو تعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين اللتوانيين

كتائب أبو علي مصطفى تُعلن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية

كتائب أبو علي مصطفى تُعلن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على منشآت نفطية سعودية

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على منشآت نفطية سعودية

الجبهة الديمقراطية تستنكر الهجوم على العريش المصرية

الجبهة الديمقراطية تستنكر الهجوم على العريش المصرية

افتتاح مستشفى (H Clinic) في رام الله

افتتاح مستشفى (H Clinic) في رام الله

منوعات

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ&#34;خيانة الأمانة&#34;

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ"خيانة الأمانة"

نجمة لبنانية تفوز بجائزة &#34;أفضل ممثلة عربية&#34; لعام 2019.. من هي؟

نجمة لبنانية تفوز بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2019.. من هي؟

وصية سيمون أسمر... هذا ما أراده بعد مماته

وصية سيمون أسمر... هذا ما أراده بعد مماته

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

فقد الذاكرة مؤقتاً.. صوراً مروعة لعاصي الحلاني بعد نجاته من الموت بمُعجزة

فقد الذاكرة مؤقتاً.. صوراً مروعة لعاصي الحلاني بعد نجاته من الموت بمُعجزة

من &#34;غزة&#34; للنجومية.. مريم أيوب تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سأغني وأتمنى التمثيل مع محمد رمضان

من "غزة" للنجومية.. مريم أيوب تكشف لـ"دنيا الوطن": سأغني وأتمنى التمثيل مع محمد رمضان

مها أبو عوف تكشف لأول مرة واقعة غريبة لحظة وفاة عزت أبو عوف

مها أبو عوف تكشف لأول مرة واقعة غريبة لحظة وفاة عزت أبو عوف

ديمة الجندي تهاجم نسرين طافش: &#34;أذت ديما بياعة وشقيقتي&#34;

ديمة الجندي تهاجم نسرين طافش: "أذت ديما بياعة وشقيقتي"

عربي

تونس تصوت وتنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين انتخابات الرئاسة

تونس تصوت وتنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين انتخابات الرئاسة

بومبيو:لا دليل على أن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية انطلق من (اليمن)

بومبيو:لا دليل على أن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية انطلق من (اليمن)

العراق يوقع عقدا مع شركتين ألمانية ومصرية لتأهيل مجمع للطاقة

العراق يوقع عقدا مع شركتين ألمانية ومصرية لتأهيل مجمع للطاقة

روسيا: السلطات السورية تفتح ممرا جديدا للراغبين بالخروج من منطقة إدلب

روسيا: السلطات السورية تفتح ممرا جديدا للراغبين بالخروج من منطقة إدلب