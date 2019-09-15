شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار بالقدس

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أقام مستوطنون فجر اليوم الاحد، بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس شرقي بلدة السواحرة الشرقية.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين قاموا بوضع عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وبراميل مياه وأشياء أخرى على الجبل المذكور عند الرابعة من فجر اليوم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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