بومبيو:لا دليل على أن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية انطلق من (اليمن)

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لا دليل على انطلاق الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية من أراضي اليمن، وحمل إيران المسؤولية عنه.وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم السبت أن "إيران شنت قرابة 100 هجوم على السعودية في وقت يتظاهر فيه (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير خارجيته محمد جواد) ظريف بالانخراط في الدبلوماسية".كما اتهم السلطات الإيرانية بأنها شنت "هجوما غير مسبوق ضد إمدادات الطاقة العالمية على خلفية الدعوات الموجهة إليها إلى وقف التصعيد"، مضيفا: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".