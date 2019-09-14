العراق يوقع عقدا مع شركتين ألمانية ومصرية لتأهيل مجمع للطاقة

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رام الله - دنيا الوطن

وقع العراق السبت عقدا بقيمة 1,3 مليار دولار مع مجموعتي "سيمنس" الصناعية الألمانية و"أوراسكوم للإنشاء" المصرية لإعادة بناء مجمع لتوليد الطاقة في مدينة بيجي شمال بغداد.



ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، وقع الاتفاق السبت في بغداد وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب مع رئيس "سيمنس" التنفيذي جو كايسر ورئيس "أوراسكوم" أسامة بشاي.



وأكد الخطيب للصحافيين أن قيمة الاتفاق 1,3 مليار دولار وأنه سيضيف 1,7 غيغاواط من الكهرباء إلى الشبكة.



وأفادت "سيمنس" أن عملية إعادة تأهيل المحطة ستستغرق نحو 28 شهرا، وتبدأ فور إقرار الحكومة العراقية للعقود والتوصل إلى اتفاق بشأن التمويل.



ويعد الاتفاق جزءا من خارطة طريق أوسع في قطاع الكهرباء وقعها العراق مع "سيمنس" في وقت سابق هذا العام لإضافة 11 غيغاواطا من قدرات الإنتاج إلى شبكة الكهرباء المحلية التي تعاني من صعوبات كبيرة.



وينتج العراق حاليًا حوالي 15 غيغاواطا، ما يعد أقل بكثير من الطلب المحلي الذي يقدّر بنحو 24 غيغاواطا.



ودمرت محطتا بيجي الأولى والثانية إضافة إلى مصفاة نفط ضخمة قريبة من المكان خلال الحرب التي استمرت لثلاث سنوات ضد تنظيم "داعش" الذي اجتاح نحو ثلث الأراضي العراقية في 2014.



وحض مسؤولون أمريكيون العراق على إقامة شراكات مع شركات أمريكية بينها "جنرال إلكتريك" ليتمكن من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة.



وانتقدت مصادر في القطاع هذا التوجه باعتبار أنه يضغط بشكل غير منصف على بغداد لصالح الشركات الأمريكية.



ولمح كايسر السبت إلى أنه تم تخفيف هذا النوع من الضغوط وتم التوصل إلى "تكافؤ في الفرص".



وقال "سيثبت الوقت ذلك".