دولي

تركيا تلاحق 223 عسكريا للاشتباه بعلاقتهم بغولن

تركيا تلاحق 223 عسكريا للاشتباه بعلاقتهم بغولن
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام رسمية تركية إن السلطات في البلاد أمرت بإلقاء القبض على 223 عسكريا أثناء الخدمة في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، للاشتباه في صلتهم بانقلاب عام 2016.

وقالت محطة "تي.آر.تي خبر" إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم في 49 إقليما تركيا وفي شمال قبرص، موضحة أن من بين هؤلاء 100 من الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش بمدينة بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الفاشلة يوم 15 يوليو 2016. لكن غولن ينفي أي دور له في الأمر، وفق "رويترز".

وفي إطار إجراءات تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم.

وينتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية نطاق هذه الإجراءات قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

ودافعت تركيا عن إجراءاتها بوصفها ردا ضروريا على حجم التهديد الأمني الذي يواجهها وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.

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